André Guilherme no lugar mais alto do pódio do Campeonato EstadualDivulgação

Publicado 13/07/2021 21:42 | Atualizado 13/07/2021 21:45

Belford Roxo - O lutador de Belford Roxo, André Guilherme, conquistou neste domingo (11/07), o Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. André, que é faixa marrom, ganhou a medalha de ouro após vencer três lutas.

André Guilherme com a medalha de ouro do Estadual Divulgação O torneio foi organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. André, de 23 anos, é aluno do professor Alex da equipe Goulart Team.