A ativista Michelle Rosa, idealizadora do Projeto Vitiligo e Vida, recebeu uma Moção honrosa pelos serviços prestados à sociedade belforoxense Divulgação

Publicado 13/07/2021 23:37 | Atualizado 13/07/2021 23:40

Belford Roxo - Na primeira quinzena do mês de julho aconteceu na Quadra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, o "Viva a Diversidade". O evento promovido pelo Projeto Vitiligo e Vida, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo e a Produtora Souza, celebrou às diferenças com desfiles, exposição fotográfica, prestação de serviços com as empreendedoras locais, roda de conversa com a psicóloga Thaís Wandermur, apresentação de dança e música ao vivo.

O momento solene ficou por conta da divulgação da Lei que teve Michelle Rosa como mentora e foi criada pelo vereador Igo Menezes (PT). Decretada em 29 de junho de 2021, a Lei institui o Dia Municipal de Conscientização do Vitiligo (25 de junho), no calendário municipal de Belford Roxo. Além de garantir às pessoas com vitiligo e psoríase, atendimento prioritário especializado.

