A capacitação reuniu estimuladores que estão se preparando para o início das aulas presenciais - Rafael Barreto / PMBR

A capacitação reuniu estimuladores que estão se preparando para o início das aulas presenciaisRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/07/2021 17:38 | Atualizado 14/07/2021 17:41

Belford Roxo - Seguindo o cronograma de formações, a Secretaria de Educação de Belford Roxo começou nesta quarta-feira (14/07) uma capacitação para estimuladores da rede municipal dividida entre educação especial e infantil no Ciep Municipalizado Constantino Reis, no bairro São Bernardo. A capacitação continua na quinta-feira (15/07). No total, são cerca de 400 estimuladores. O objetivo é treinar os profissionais para os desafios da pandemia e os protocolos de segurança e a volta às aulas que acontece no dia 26 de julho. Na próxima semana, será a vez dos inspetores de disciplinas e merendeiras.

A secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosangela Garcia, destacou que a intenção é que todos os alunos participem de aulas presenciais no segundo semestre Rafael Barreto / PMBR De acordo com a secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosangela Garcia, também será feita uma reavaliação das estratégias utilizadas nessa readaptação e rotina escolar. “A intenção é de que todos os nossos 42 mil alunos estejam de volta no segundo semestre de maneira presencial. Os profissionais de educação já foram vacinados e continuaremos seguindo todos os protocolos de segurança”, destacou Rosangela.

Publicidade

Protocolos de segurança

Para a responsável pela Educação Especial, Verônica Ramiro, o intuito da capacitação é dar suporte e orientações para cada tipo de deficiência e os protocolos de segurança de acordo. “Estamos propondo também uma reestruturação, tanto da equipe com divisões de trabalho, como propostas de visitas às escolas para resoluções de demandas já existentes e futuras. O setor conta com um núcleo de educação especial que faz a avaliação dos estudantes que não estão laudados (com laudos específicos fornecidos pelos médicos) e agora temos o NAPE (Núcleo de Apoio Psicológico na Educação), um ganho para a educação com 10 psicólogos, sendo três para a nossa divisão”, explicou Verônica.

Publicidade

“É muito importante ter esse momento com os profissionais para alinharmos nossas ações e práticas pedagógicas e eles pratiquem as reflexões com os nossos alunos, que nada mais é o cuidar e brincar, eixos estruturantes da educação infantil e responsabilidade também do estimulador”, informou a professora e diretora da Divisão da Educação Infantil, Vanessa Alves.