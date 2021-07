Equipe do Crocodilo de Belford Roxo no Estádio Nélio Gomes, em Hinterlândia - Divulgação

Publicado 14/07/2021 18:08 | Atualizado 14/07/2021 18:16

Belford Roxo - A equipe do 39º Batalhão de Polícia Militar está mostrando que também é boa de bola. O Crocodilos de Belford Roxo, formado por policiais militares está sendo a sensação do Campeonato Amador da Liga Boleiros da Briosa, que é constituída por agentes que são amantes do futebol.

Reginaldo Gomes ao lado da comandante do 39º BPM, a tenente-coronel Daniele Neder João Gama

O time está invicto na competição com seis jogos e seis vitórias, liderando a Chave A. Entre seus principais incentivadores estão a comandante do 39º Batalhão, a tenente-coronel Daniele Neder, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes e o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.

“Fundamos o Crocodilos para que fizéssemos juntos algo que nos descontraísse, pois a nossa responsabilidade no trabalho exige muita tensão. Primeiramente reunimos todos do batalhão, que gostavam de bater uma bola nas folgas, mostramos a vontade de criar nossa equipe esportiva e com a força de todos surgiu o time. Fomos agregando simpatizantes e recebendo convites para participar de competições em vários lugares. Mas afinal, “no pântano, quem manda é o crocodilo”, disse o técnico do Crocodilos, o sargento Paulo Maçã



Jogadores do Crocodilos de Belford Roxo em uma das comemorações João Gama

O time foi fundado em junho de 2018, pelo sargento Paulo Maçã, cabo Bernardo e cabo Chagas. Em seu primeiro campeonato da Liga Briosa chegou às oitavas de finais. Em 2020, ficou em quarto lugar.Nos jogos realizados em 2021, já somam 19 vitórias entre amistosos e competições oficiais.

“O 39º Batalhão, sob o comando da tenente-coronel Daniele Neder, tem realizado um trabalho muito importante e eficaz para população da nossa cidade. E com satisfação estou pronto a apoiar todas as atividades esportivas e culturais para engrandecimento desta corporação”, falou o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



O time conta no elenco com: o zagueiro Thiago Eleutério (ex-Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Rio Branco, Goytacaz, Bangu e Olaria), destaque do Campeonato Carioca de 2014. O goleiro Marcos Leandro (ex- América, Portuguesa, Bangu, Botafogo, Bonsucesso, Paraná e Olaria), jogou pelo Paraná na Copa Libertadores da América. Marco Leandro, Natalício, Marlon, Wesley, Zerbini, Mesquita, Bolt, Farias, Souza, Márcio, Cruz, B. Santos, Octávio, Chagas, Luiz Henrique, Cerqueira, G. Carvalho, Caroba, Assumpção, Nazareth, Bernardo, Aleixo, Proença, Eleutério, Chagas, Rafael Mula e Flammily. Técnico: Paulo Maçã.



Os jogos são transmitidos pela Crocodilos TV FC.