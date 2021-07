Gabriela Dutra (à esquerda) buscou atendimento pediátrico para a filha Agnés, que tem apenas quatro meses - Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, lembrou que a Clínica da Mulher tem uma série de especialidades para facilitar a vida das pessoas que vão ao local. “São 15 médicos no atendimento e a procura é muito grande. Esse atendimento nos cinco primeiros meses não me surpreende, pois a unidade presta um serviço de qualidade”, argumentou.



Cirurgias eletivas

A dona de casa Gabriela Dutra, 22 anos, levou a filha Agnés, de apenas quatro meses, para se consultar na clínica. Atendida pela pediatra, a menina foi avaliada. "É uma consulta de rotina e ela está bem. Gostei muito do atendimento", resumiu Gabriela.

A secretária Especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser destaca que mamografia, ginecologia (com preventivo) também são duas especialidades muito procuradas. Ela destaca que para todos os tipos de consultas é necessário apresentar cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.



A autônoma Beatriz Silva de Oliveira, 34, procurou a Clínica da Mulher para se livrar de um problema que já a incomoda há muito tempo: a vesícula. “São mais de dois anos sofrendo com dores. Já fiz os exames e vou marcar a cirurgia. Foi tudo muito rápido”, contou Beatriz, após ser atendida pelo cirurgião-geral Ediandro Valente.



Veja os atendimentos feitos na Clínica da Mulher:



Ginecologia, ginecologia e endometriose, mastologia, urologia, cardiologia, gastroenterologia, dermatologia, dentista, psicologia, nutrição, pediatria, massoterapia, fisioterapia pélvica, fisioterapia oncológica, acolhimento à gestante, pré-natal, pré-natal de risco, ozônio terapia, terapia neural, acupuntura, retirada de pontos, troca de sondas, vacinação, teste de rápido sífilis / HIV, preventivo, ultrassonografia, mamografia, exames laboratoriais, pequenas cirurgias, vasectomia, DIU (colocação e retirada), planejamento familiar, cirurgias eletivas (vesícula, hérnia etc), cirurgias ginecológicas, histerectomia, períneo, cisto de ovário, nódulos mamários benigno, parto cesariana com ligadura, laqueadura, Histopatológico e marcação de endoscopia e colonoscopia.



A Clínica da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16. O endereço é: Avenida Benjamin Pinto Dias, s/n, centro.