A Campanha Pela Paz de Belford Roxo começa às 19h no Youtube - Divulgação

Publicado 16/07/2021 11:13 | Atualizado 16/07/2021 11:22

O evento reunirá diversos representantes religiosos do município Divulgação

O evento acontecerá de forma online pelo canal da Campanha no Youtube Divulgação

Belford Roxo – A, será a palavra de ordem do evento online, que acontece nesta sexta-feira (16/07), a partir das 19h, no Youtube. A iniciativa é do Fórum Inter-Religioso de Belford Roxo, criado neste ano, por membros de diferentes segmentos religiosos do município.A Campanha pela Paz terá diferentes ações até o final de 2021, tendo como objetivo a Cultura da Paz e o Combate ás diferentes formas de violações de Direitos Humanos que os moradores vem sofrendo, de cunho religioso, racial e étnico.Só em 2021 houveram casos importantes de intolerância no município. O de um pastor que quebrou oferendas transmitindo este ato via internet e sacerdotes que tiveram ordem de sair dos seus templos de matrizes africanas por traficantes, além do desaparecimento de três crianças há seis meses do bairro Castelar, até o momento sem resposta pelas autoridades policiais.O evento conta com vários convidados entre autoridades, o vereador Igor Menezes, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Belford Roxo, lideranças de Movimentos importantes da Baixada Fluminense, como Marilza Barbosa Floriano, da Rede de Mães, Salomão Moura Diretor da FUNA (Federação Umbandista e Matriz Africana), Membro do Conselho de Igualdade Racial de Belford Roxo e Familiares vítimas de violência da Baixada Fluminense e líderes de diversos segmentos religiosos de Belford Roxo , da Baixada Fluminense e até do Estado do Rio de Janeiro. Estes estarão reunidos entendendo que só através do diálogo e daquilo que realmente une, o Amor, podemos mudar a violência e a não democracia que temos vivido.O Ato Inter-religioso terá ainda as presença do Babalorixá Júnior de Oxóssi, dirigente do axé Fáraymàra; Padre Marcio Rodrigues da Paróquia Nossa Senhora de Fátima; Pastor David George Silva dos Santos da ADMAR; Suma Sacerdotisa Bruxa Alana Morgana do Coven Lua de Louros da Tradição Athena Pronaia; Vinícius Pimentel, da BSGI ( representação no Brasil da SGI - Soka Gakkai Internacional), budismo; Zeladora Lizete D'Xangô dirigente Umbandista; Rodrigo Jose, dirigente Espírita e membro maçônico da instituição Cruzada Espírita Suburbana; Neilho Ribeiro, missionário e pioneiro no Johrei center - Igreja Messianica Belford Roxo; Padre Antônio Pedro da Conceição Monteiro,Paróquia São Simão; Pastor Wladimir de Oliveira, da Igreja Cristã Redenção Baixada e o Frei Tatá, Frei Athaylton J. M. Belo,Vigário paroquial da Igreja de N. Sra. Aparecida, membro da Pastoral Afro da Igreja Católica; uns dos idealizadores do Museu Municipal Marinheiro João Cândido. Haverá ainda a intervenção cultural do artista e ativista Marcos Gayoso.16/07/2021 (sexta-feira) – 19h