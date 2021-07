A ocorrência foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 18/07/2021 15:09 | Atualizado 18/07/2021 15:22

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) trocaram tiros no início da noite deste sábado (17/07) com dois criminosos que realizavam roubos no bairro Jardim Almo. Após o confronto, os agentes apreenderam uma pistola e três rádios transmissores.

Segundo os policiais, os dois homens ao avistarem a unidade do Grupamento de Ações Tática (GAT) do 39º BPM, efetuaram disparos contra a guarnição, que de imediato revidou. Um dos criminosos foi atingido. Com o mesmo foram apreendidos uma pistola e três rádios transmissores.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP.