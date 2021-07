Luciene Santinha, Reginaldo Gomes e Yago Sensação - Divulgação

Luciene Santinha, Reginaldo Gomes e Yago SensaçãoDivulgação

Publicado 19/07/2021 22:40 | Atualizado 19/07/2021 23:01

Belford Roxo - Se você tem samba no pé, simpatia e sonho em desfilar no Sambódromo, no próximo Carnaval, a Inocentes de Belford Roxo irá realizar seu desejo. No dia 28 de julho, às 20h, na quadra da agremiação, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, acontecerá à primeira audição para avaliar candidatos interessados em integrar a Ala de Passistas Edição 2022.

Para compor o corpo de jurados foram convidados especialistas na arte do samba e celebridades: o diretor social da Liga RJ e membro fundador da Associação dos Passistas de Samba do Brasil Ciro do Agogô, Bruno Tete; a bailarina e coreografa da Comissão de Frente da Inocentes de Belford Roxo, Juliana Frathane; musa fitness, digital influencer e rainha de bateria da Inocentes 2022, Natalia Lage; coordenador da Ala de Passista da Tuiuti, Alex Coutinho; coordenador da Ala de Passistas da Beija-Flor de Nilópolis, Assis BF; passista vencedora do Brasil Samba Congress 2019 e conselheira da Associação dos Passistas de Samba do Brasil Ciro do Agogô, Ana Perola; Estandarte de Ouro de Melhor Passista pela Grande Rio 2014, fundadora e instrutora do projeto de Samba no Pé “Passistas de Ouro”, passista show da Escola de Caxias e musa da Escola de Samba Unidos Vila Maria, Marisa Furacão; Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro 2014, rainha de Bateria da Inocentes 2017, rainha da Inocentes e musa da São Clemente, Letícia Guimarães; bailarina, coreógrafa e conselheira da Associação de Passistas de Samba do Brasil Ciro do Agogô, Nenega Barbosa e como presidente do júri, o Síndico da Passarela e Carteira número 1 do Sindicato da Dança, José Carlos Machine.



A coordenação do evento será da dupla recém-contratada pelo presidente Reginaldo Gomes, e que comandará os passistas de Belford Roxo, no próximo Carnaval, Luciene Santinha (Passista show da Acadêmicos do Grande Rio, Estandarte de Ouro de Melhor Passista em 2015, musa da Inocentes, professora de Samba no Pé e produtora de eventos) e Yago Sensação (passista show da Grande Rio, coordenador do projeto de passistas do Centro Cultural JOBI e coreógrafo com várias apresentações em workshop de samba).



O pré-requisito para realizar a inscrição é ter disponibilidade para os ensaios e amor pelo samba. Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição RG ou Certidão de Nascimento.

O traje para mulheres será Blusa, short ou saia e sandália de salto e homens camisa, calça comprida e sapato social. Ambos deverão estar com máscaras.



Estão previstas mais duas audições e as mesmas serão fechadas ao público devido à pandemia do covid-19

Mais informações no instagram: @passistasinocentes2022



A Tricolor da Baixada será a segunda escola a desfilar, no Sábado de Carnaval, pela Liga RJ, no Sambódromo, com o enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.