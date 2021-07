Jovens jogadores do SE Belford Roxo comemoram após mais uma vitória na Rio Copa - Divulgação / SEBR

Publicado 19/07/2021 23:05 | Atualizado 19/07/2021 23:07

Belford Roxo - Invicto a seis jogos, os meninos do Sub-23 do Sociedade Esportiva Belford Roxo venceram mais uma partida válida pela Rio Copa, neste domingo (18/07). A vitima da vez foi o Macaé, derrotado por 3 a 1 no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, com gols de Ramires, Marlinho e Pelé.

Com a vitória, o tricolor belforroxense segue na liderança da competição com 16 pontos.

O SE Belford Roxo tem realizado uma campanha nos jogos, entrando com a faixa “Ajude na campanha em prol de Luan, que foi diagnosticado com um câncer raro e precisa ajuda”. Os interessados em ajudar pode depositar qualquer valor pelo PIX: 151.846.287-11.