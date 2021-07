A força-tarefa de combate a milícia no Estado do Rio de Janeiro conta com diferentes delegacias do Departamento Geral de Polícia - Reprodução

Publicado 21/07/2021 12:11 | Atualizado 21/07/2021 13:18

Belford Roxo - A Polícia Civil realiza na manhã desta quarta-feira (21/07) uma operação para cumprir mandados de prisões contra pessoas que integram milícias em Belford Roxo e na Capital. 12 pessoas foram presas. Arilson Lopes de Amorim, o "Arilso”, integrante da milícia do bairro de Andrade de Araújo, foi preso pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco). A milícia na região é controlada por Marcinho Bombeiro, preso em 2019.





Distribuição ilegal de gás estão entre os crimes investigados contra a milícia Reprodução



Crimes investigados pela força-tarefa contra a milícia:

Na operação, agentes da Delegacia de Serviços Delegados (DDSD) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) desarticularam dois depósitos de gás clandestinos explorados pelo miliciano Tandera e provedores ilegais de internet (Gato Net).A força-tarefa de combate a milícia no Estado do Rio de Janeiro conta com diferentes delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE): Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF, DELFAZ, DCOD e da DRACO, com apoio de informações do Disque-Denúncia.

•cobranças de taxas de segurança e de moradia;

•centrais clandestinas de TV a cabo e de internet;

•comércio irregular de botijões de gás e água;

•empresas de GNV ilegais;

•parcelamento irregular de solo urbano;

•construções irregulares, areais e crimes ambientais;

•produtos falsificados e contrabando;

•transporte alternativo irregular;

•estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro