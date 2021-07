Bill e a equipe de futebol feminino do Sociedade Esportiva Belford Roxo - Divulgação

Publicado 21/07/2021 20:03 | Atualizado 21/07/2021 20:11

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo tem recebido vários atletas renomados que deram seus primeiros passos em sua quadra de esportes. Recentemente o jogador do Dnipro, da Ucrânia, Fabrício Rodrigues da S. Ferreira, o Bill, esteve no complexo esportivo para incentivar o time feminino do Sociedade Esportiva Belford Roxo, que tem realizado seus treinos técnicos e táticos na quadra de grama sintética, além de rever o local do início de sua trajetória.

Nascido em Belford Roxo, o Bill, começou a jogar bola na Vila Olímpica de Belford Roxo e foi revelado pelo Nova Iguaçu. Em 2015, ingressou nas divisões de base do Flamengo. Na categoria do Rubro-negro, venceu o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2019), a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2018), o Campeonato Carioca Sub-20 (2018 e 2019) e o Torneio Otávio Pinto Guimarães (2018).



Daniel Souza, Bill e Jeferson Souza posam na Vila Olímpica Divulgação

Em 2019, o jogador foi emprestado à Ponte Preta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, foi reintegrado ao elenco do Flamengo para a disputa do Carioca. Em seguida, foi emprestado ao CRB. Pela equipe alagoana, Bill disputou 31 jogos e marcou quatro gols. Além disso, venceu o Campeonato Alagoano em 2020. Em dezembro foi emprestado ao clube do Leste Europeu.

“Comecei minha carreira como atleta, aqui na Vila Olímpica de Belford Roxo, onde tive toda orientação de como seguir em frente. O início foi muito difícil, tive que enfrentar dificuldades e vencer barreiras, que são comuns para quem vem de família pobre. Graças aos excelentes profissionais da Vila Olímpica tive uma base sólida que me fez evoluir. A rapaziada de Belford Roxo sempre acreditou no esporte como um instrumento para formar cidadãos e alavancar profissionalmente a vida de jovens como eu. Sempre tive fé em Deus que um dia chegaria a ser profissional. Não foi fácil, vi alguns amigos se perderem. Mas hoje estou aqui para dizer a vocês meninas para não desistirem do seu sonho. Enfrente as batalhas e não descanse enquanto a vitória não chegar. Eu sou um exemplo, aqui comecei e daqui as portas se abriram para o mundo”, disse o jogador Bill.



Entusiasmadas, as meninas ouviram as palavras do jogador e se sentiram revigoradas e prestigiadas pela ilustre visita ao seu treino.



O técnico Daniel e o preparador físico Jeferson agradeceram a Bill, por ter proporcionado ao time feminino um pouco da sua experiência de vida, que será fundamental para que as mesmas, sigam em frente para alcançar seus objetivos.