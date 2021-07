O agendamento começou nesta quarta-feira (21/07) e deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 21/07/2021 23:47 | Atualizado 21/07/2021 23:53

Belford Roxo – No próximo sábado (24/07), o Detran-RJ vai realizar seu 34º mutirão desde o início da pandemia. O departamento vai disponibilizar 7,5 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, em 118 unidades espalhadas em todo o Estado do Rio. Para evitar aglomerações, o serviço precisa ser agendado. No posto de Belford Roxo, no Centro, estarão disponíveis serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, além de emissão da carteira de identidade.



O agendamento começou nesta quarta-feira (21/07) e deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



“Com os 33 mutirões, conseguimos reduzir significativamente a demanda represada em função da pandemia, atendendo mais de 160 mil usuários aos sábados. É nosso dever criar alternativas para atender a população cada vez melhor”, ressalta o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

O Detran de Belford Roxo fica Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 4 e 19 (Shopping Carrefour), no Centro.