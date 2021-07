O 3º Encontro de Manipuladores de Alimentos reuniu merendeiras de diversas unidades - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 22/07/2021 18:34 | Atualizado 22/07/2021 18:41

O curso ensinou diversas técnicas de coo se preparar uma boa merenda Rafael Barreto / PMBR

O curso forneceu certificado para as merendeiras das 86 escolas e creches municipais Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (22/07) o 3º Encontro de Manipuladores de Alimentos, com 571 merendeiras das 86 escolas e creches municipais com o objetivo de capacitar os profissionais para exercer um trabalho de excelência com a merenda dos alunos. A ação que aconteceu no bairro São Bernardo, foi dividida em dois momentos, manhã e tarde, com oito rotas e cinco nutricionistas.O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que a Prefeitura de Belford Roxo ao longo dos anos faz capacitações com os profissionais. Esses eventos funcionam como uma espécie de atualização. Denis ressaltou que o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), investe para que o município tenha sempre uma Educação de qualidade. “Educação é um conjunto que passa por escolas, creches, materiais e, principalmente, os funcionários. Nossa função é oferecer sempre o melhor”, finalizou.De acordo com o subsecretário municipal de Educação, Rafael Araújo, que é o responsável pela distribuição da merenda escolar às unidades, o setor prioriza o bem-estar dos alunos, pois quanto melhor alimentados, mais irão estudar. “Já é o segundo mandato com a melhor merenda do Estado com profissionais capacitados. O prefeito Waguinho faz questão de acompanhar visitando as unidades e conferindo a merenda. São cinco refeições em creches e três nas escolas com frutas e proteínas, bem nutritivo. E o ingrediente principal da comida é o amor de nossas merendeiras”, afirmou Rafael.A nutricionista responsável técnica de Belford Roxo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Roberta Xavier, explicou que os encontros são anuais, mas devido à pandemia, ano passado não aconteceu. “Através desse encontro as merendeiras se capacitam para servir o alimento de qualidade, desde o armazenamento e preparo até chegar aos pratos de nossos alunos. Além disso, é um crescimento profissional para elas, pois todas saem com certificados para trabalharem em cozinha industrial”, disse.Um dos nutricionistas também da rede, Vinicius Dias ministrou a capacitação em uma das turmas.