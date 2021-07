Jogadores do SE Belford Roxo comemoram um dos gols na goleada contra o Santa Cruz - Rafael Lima

Publicado 22/07/2021 20:22 | Atualizado 22/07/2021 20:37

Belford Roxo – A Série C do Campeonato Carioca tem um novo líder: o Sociedade Esportiva Belford Roxo. Os belforroxenses golearam o Santa Cruz por 4 a 0, nesta quinta-feira (22/07), no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, pela 11ª rodada. Hudson (2), Allan e Edinho marcaram os gols na Zona Oeste carioca.



O SE Belford Roxo acumula nove vitórias na Série C do Carioção, com apenas uma derrota. Com mais um triunfo, chegou aos 27 pontos, a mesma pontuação do Paduano, porém lidera no critério saldo de gols.

No próximo domingo (25/07), o adversário será o Unisouza, no Estadio Moça Bonita, em Bangu.