Fumaça de incêndios no Pantanal deve chegar ao Rio neste fim de semana

Rio - O Rio de Janeiro pode ser impactado pelas queimadas que assolam a região do Pantanal . Segundo a MetSul Metereologia, a fumaça dos incêndios deve ser transportada para a Região Sudeste, chegando ao estado do Rio a partir deste sábado. Ainda há a possibilidade de ocorrer o fenômeno da "chuva preta", devido a chegada de uma frente fria com precipitações.

A fumaça deve chegar ao Rio através do corredor de umidade vindo da Amazônia, passando pelo Pantanal e atingindo também São Paulo e o sul de Minas Gerais. A partir de domingo, há possíveis alterações no cenário devido ao encontro com a frente fria que se aproxima que derruba as temperaturas. De acordo com o Climatempo, já no início da tarde é possível ter chuva.

A “chuva preta”, que aconteceu em estados do sul do país nesta semana, ocorre devido à precipitação combinada à fumaça que dá origem à água de tons mais escuros, como. Segundo a MetSul Meteorologia, isso ocorre a partir da união da fuligem, ou do chamado carbono negro vindos da queima que, suspenso na atmosfera, à chuva.

Há a possibilidade também do céu ficar mais escuro, outro efeito da fumaça da queimada no Rio de Janeiro. Isto pode acontecer já que as nuvens carregadas pela chuva se misturam com a fumaça.

Nas cidades da Califórnia, como São Francisco, o céu ficou encoberto e com tonalidade laranja. Este tom surge quando há o encontro com um nevoeiro costeiro. Como a tendência é que a fumaça perca força antes de atingir o litoral, o efeito não deve ocorrer.

Tempo nos próximos dias

Segundo o AlertaRio, neste sábado, a aproximação de uma frente fria adicionado ao calor e a disponibilidade de umidade deixarão o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Os ventos serão predominantemente moderados, principalmente a partir da tarde, e as temperaturas estarão estáveis, com máxima de 34°C.

A partir deste domingo, a temperatura cai, variando entre 18º C e 24º C. Chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. A segunda-feira será mais chuvosa e mais fria. A temperatura deve ficar entre a máxima de 22º C e a mínima de 17º C.

A temperatura se mantém baixa na terça-feira, com máxima de 22º C e mínima de 16º C. As chuvas tendem a diminuir, mas devem ocorrer ao longo do dia. O sol volta a aparece na quarta-feira, encoberto pelas nuvens. Chuva fraca e isolada na parte da madrugada e manhã. A temperatura sobe um pouco, com máxima de 26º C e mínima de 17º C.