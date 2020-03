Ambulante é preso vendendo gel de cabelo misturado com álcool na Saara

Rio - PMs do 5° BPM (Praça da Harmonia) prenderam, nesta terça-feira, um ambulante que estava vendendo gel de cabelo misturado com álcool como se fosse álcool em gel na Saara, no Centro do Rio. Marco Antônio Nunes da Costa, de 46 anos, foi encontrado com sete frascos do produto e 1 litro de álcool na esquina das ruas Buenos Aires e Conceição.

De acordo com a Polícia Militar, Marco Antônio estava vendendo cada frasco do produto por R$ 40. Ele foi descoberto quando os agentes que estavam patrulhando a região o abordaram. Quando um PM colocou o suposto álcool em gel nas mãos percebeu uma mistura nele. Ao ser questionado, o ambulante confessou que na verdade se tratava de gel de cabelo com álcool.

O homem, que mora em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi levado para a 4ª DP (Centro). Lá, ele foi atuado por crime contra a saúde pública e falsificação de material.