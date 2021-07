Meteorologia explica massa de ar polar que atingirá o Brasil - Agência Brasil

Publicado 29/07/2021 10:23

Rio - A frente fria que chegou no estado do Rio segue derrubando as temperaturas. Segundo o Climatempo, a previsão é de que esta sexta-feira seja o dia mais frio do ano, com termômetros na marca de 9°C na cidade do Rio. A máxima prevista é de 20°C, com sol entre nuvens. No sábado pode haver pancadas de chuva durante a manhã, mas o tempo fica firme durante a noite, com mínima de 11º e máxima de 21ºC. No domingo e na segunda-feira, não há previsão de chuva. O frio que atingiu o estado é resultado de uma massa de ar polar que passa pelo território fluminense.