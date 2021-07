Sefras distribui refeições para moradores de rua no Largo da Carioca - Marcos Porto/Agencia O Dia

Sefras distribui refeições para moradores de rua no Largo da CariocaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/07/2021 15:37

Rio - Com a chegada da frente fria a partir desta quarta-feira (28) na cidade do Rio , organizações sociais realizam campanhas de arrecadação de roupas de frio, agasalhos e cobertores, além da distribuição de comida para pessoas em situação de rua que sofrem com as baixas temperaturas nessa época do ano. O Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras) distribui, diariamente, no Largo da Carioca, no Centro, 380 refeições para moradores de rua e, nesta quarta-feira, ainda doou kits com agasalhos, cobertores e meias.

"Com a questão da frente fria que está chegando, a gente vai distribuir agasalhos e cobertores na parte da tarde (desta quarta-feira), mas o número que a gente tem não é suficiente para todo mundo", disse Nicolas Pereira, assistente de captação do Sefras.

O Sefras é uma organização humanitária que luta no combate à fome, a violações de direitos e inserção econômica e social de populações extremamente vulneráveis, através da doação de alimentos, cobertores e roupas de frio, como agasalhos e meias, por pessoas físicas e empresas.

Nicolas contou que, há duas semanas atrás, a organização conseguiu distribuir 600 kits de frio, mas hoje eles só conseguiram 150. "A gente foca na distribuição de alimentos, porque o frio no Rio não é intenso como é em São Paulo e a gente não imaginava esse frio aqui".

A organização tem cerca de 80 a 100 voluntários que se revezam semanal e mensalmente, além de funcionários contratados. Nicolas começou como voluntário no Sefras, mas logo foi contratado efetivamente. "É transformador, porque, desde o início da pandemia, eu pude ter outro olhar para pessoas em situação de rua. A febre da fome foi muito pior que a doença (covid-19). O sofrimento de quem está na rua é muito maior. A gente que está em casa não tem noção, é angustiante", disse.

O Serviço Franciscano de Solidariedade recebe doações no Convento de Santo Antônio, no Centro. Para doar ou se candidatar como voluntário é só acessar o site do Sefras ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 96927-9888.

Mais campanhas solidárias no Rio

Com a possibilidade da temperatura chegar a 10ºC no estado do Rio nos próximos dias, campanhas do agasalho, roupas de frio e cobertores arrecadam doações pelos municípios. A Campanha do Agasalho promovida pelo BRT em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social , entregou na terça-feira (27) uma tonelada de roupas de frio arrecadadas para abrigos da prefeitura do Rio. Os casacos, calças, meias, cachecóis, mantas e cobertores serão destinados à população vulnerável.

Neste ano, a ação contou com uma caixa coletora itinerante, que percorreu as estações Jardim Oceânico, Barra Shopping e Via Parque, na Zona Oeste. Já os pontos fixos foram o terminal Recreio e as estações Taquara e Mato Alto, na mesma região. Nesta última, foi registrado o recorde de itens doados.

A ONG Voz das Comunidades também está realizando uma campanha do agasalho e recebendo doações em dinheiro via Pix ou no ponto de coleta no Parque Shanghai, na Penha, na Zona Norte.

Se você mora no Rio de Janeiro, além das formas abaixo de contribuição em dinheiro, pode levar agasalhos ao ponto de coleta no Parque Shanghai, na Penha. Mais informações aqui https://t.co/40hLzkw18L pic.twitter.com/lftsFrKsHm — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) July 26, 2021

A Cruz Vermelha Brasileira deu início à sua Campanha do Agasalho 2021, que consiste na recepção de agasalhos e cobertores, triagem e doações para serem distribuídos a moradores de rua da capital do Rio ou de outros municípios do Estado, além de moradores de comunidades carentes que encontram-se em vulnerabilidade social, crianças, idosos, pessoas com deficiência e refugiados atendidos pela instituição.

A campanha está sendo realizada com previsão de encerramento no dia 02 de setembro. Segundo a organização, aproximadamente 4 mil famílias, além de refugiados, moradores de rua, asilos, centros de recuperação e creches, devem ser beneficiadas. Qualquer instituição pública ou privada pode participar, assim como pessoas físicas através da caixa coletora, montada na sede localizada na Praça da Cruz Vermelha, nº 10/12, no Centro.

A Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Niterói, até o dia 31 de agosto, está se mobilizando para arrecadar agasalhos, cobertores, calças, meias e gorros. As doações podem ser feitas nos seguintes locais:

- Vicariato Alcântara – Paróquia Nossa Sra. Auxiliadora, Laranjal

- Vicariato São Gonçalo – Paróquia Nossa Sra. do Amarante, Centro, São Gonçalo

- Vicariato Rural – Paróquia São Pedro Apóstolo, Venda das Pedras, Itaboraí

- Vicariato Oceânico – Capela Nossa Sra. da Conceição, Arsenal

- Vicariato Niterói – Unilasalle, Santa Rosa

A Prefeitura de nova Iguaçu também iniciou uma Campanha do Agasalho em parceria com a Secretaria de Defesa Civil do município, 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, Cruz Vermelha, Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI), Top Shopping, Shopping Nova Iguaçu e Mercadão de Nova Iguaçu. Em cada um destes locais há totens para arrecadação das doações. Confira os pontos de arrecadação dos agasalhos:

- Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu: Rua Doutor Athaíde Pimenta de Moraes, 528, Centro

- Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu (SEMAS): Rua Doutor Luiz Guimarães, 956, Centro, das 9h às 17h

- Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira), bairro da Luz

- Cruz Vermelha de Nova Iguaçu: Rua Coronel Bernardino de Melo, 2085, Centro

- 4º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar): Avenida Governador Roberto Silveira, 1221, Moquetá

- Mercadão de Nova Iguaçu: Avenida Marechal Floriano Peixoto (entrada principal)

- Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI): Avenida Governador Amaral Peixoto, 236, 1º andar

- Top Shopping: Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro (entrega na portaria A, 1º piso)

- Shopping Nova Iguaçu: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111, bairro da Luz (entrega no 1º piso, entre as lojas Centauro e Renner)



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes