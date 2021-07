UPP apreendeu uma pistola, dois carregadores, uma granada e uma capa de colete - Divulgação/Polícia Militar

UPP apreendeu uma pistola, dois carregadores, uma granada e uma capa de coleteDivulgação/Polícia Militar

Publicado 28/07/2021 18:39

Rio - Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas do Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quarta-feira (28) por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade. Os militares localizaram Alexandre de Jesus da Silva Gomes Olímpio, conhecido como “Menor do Iraque", armado na localidade Pau da Bandeira.



De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe da UPP chegou ao local onde o suspeito estava, ele tentou se esconder dentro de uma casa. “Menor do Iraque” foi cercado pelos policiais e acabou se entregando. Com ele, a UPP apreendeu uma pistola, dois carregadores, uma granada e uma capa de colete. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à 20ª DP (Vila Isabel).