Familiares e amigos de meninos desaparecidos em Belford Roxo fizeram manifestação - Divulgação

Familiares e amigos de meninos desaparecidos em Belford Roxo fizeram manifestaçãoDivulgação

Publicado 28/07/2021 18:20 | Atualizado 28/07/2021 18:44

Rio -- As polícias civil e militar procuram, desde o início da tarde desta quarta-feira (28), os corpos dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, no dia 27 de dezembro do ano passado. A nova busca foi motivada pelo testemunho do irmão de um traficante, dado na Agência de Inteligência do Batalhão de Belford Roxo, nesta manhã.

A testemunha relatou que o seu irmão, de 22 anos, teria participação no homicídio de Lucas Matheus, 9 anos, Alexandre Silva, 11, e Fernando Henrique, 12. Os meninos teriam sido espancados e mortos por ordem do traficante José Carlos dos Prazeres Silva, conhecido como Piranha ou Cem, no interior do condomínio Amarelo, que fica dentro da comunidade do Castelar, em Belford Roxo.

Publicidade

Piranha se encontra na situação de Evadido do Sistema Penitenciário desde maio de 2017, quando saiu no benefício do Indulto dos Dias das Mães, do Casa do Albergado Crispim Ventino. Ele é da facção Comando Vermelho e oriundo da Vila Cruzeiro.

Ainda de acordo com o resumo do setor de inteligência do batalhão, o motivo da tortura foi o furto de "uma gaiola de passarinho e, que por ordem do tráfico, seus corpos foram levados em um carro para a bairro do Amapá, deixados em um local chamado Ponte de Ferro 38 ,onde existe um rio que corta a região em Belford Roxo". Segundo a testemunha, o motorista do carro que transportou os corpos das crianças para esse local teria sido o seu irmão. Ambos irmãos possuem anotações por tráfico de drogas.

Publicidade

Com essas informações, a Polícia Militar levou os dois irmãos para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, onde eles ainda prestam depoimento. Ao mesmo tempo, as buscas aos corpos estão sendo feitas perto do rio.