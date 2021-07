Mar avança e fecha trecho da Delfim Moreira - Foto: Reprodução / COR

Publicado 29/07/2021 19:42 | Atualizado 30/07/2021 07:00

Rio - Por causa da ressaca do mar, parte da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul do Rio, foi fechado. Às 18h16, o Centro de Operações Rio (COR) informou que o trecho da altura da Avenida Bartolomeu Mitre, no sentido Ipanema, está interditado.

No momento, a Avenida Ataulfo de Paiva, alternativa para Delfim Moreira, está com o trânsito normal. Uma alternativa para ir até Copacabana é a Avenida Visconde de Albuquerque ou a rua Mário Ribeiro.

A avenida Ataulfo de Paiva, que serve como opção de rota à avenida Delfim Moreira (fechada por conta do avanço das ondas) está com o trânsito normal neste momento, na altura da avenida Afrânio de Melo Franco. #zonasul pic.twitter.com/CCptUAWBVy — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 29, 2021

O avanço das ondas para a pista da orla do Leblon acontece por causa da ressaca, que está prevista para acontecer até este sábado. O Rio pode ser atingido por ondas de até quatro metros de altura, como previsto no comunicado da Marinha do Brasil.