Clima na cidade começou a mudar na quarta-feira, com a chegada de uma frente fria - Robson Moreira

Publicado 30/07/2021 06:45 | Atualizado 30/07/2021 07:01

Rio - O fim de semana na cidade do Rio ainda será de tempo convidativo às cobertas e agasalhos. A previsão do Centro de Operações Rio é que a temperatura varia com mínima de 11º C e máxima de 24º C no sábado, e mínima de 12º C e máxima de 27º C no domingo. Praia, nem pensar: a Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca e as ondas podem chegar a até 4 metros.

Segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão deixa a cidade com tempo estável, mas termômetros lá embaixo. Há variação de nebulosidade e não há previsão de chuva para o fim de semana. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51 km/h). No sábado, os termômetros irão variar entre 11º C e 24º C; no domingo, entre 12º C e 27º C; na segunda, entre 12º C e 29º C. O tempo volta a ficar instável na terça-feira (3), quando há previsão de chuvisco/chuva fraca de maneira isolada, à noite.

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ondas de até 4 metros na orla do Rio. O alerta é válido até às 21h de sábado (31). A recomendação é evitar banho de mar e a prática de esportes no mar, não permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar, e evitar trafegar de bicicleta caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Na madrugada desta sexta-feira (30), as ondas avançaram no Leblon e invadiram um trecho da avenida Delfim Moreira , no sentido Ipanema. Agentes da Comlurb trabalharam durante a madrugada para fazer a limpeza da via.

LEBLON: devido ao avanço das ondas, está fechado o trecho da av. Delfim Moreira, no sentido Ipanema, na altura da av. Bartolomeu Mitre - por onde é feito o desvio do tráfego pela CET-Rio e a GM-Rio. A Comlurb já está no local para efetuar a limpeza da via.



Siga o fio/thread: pic.twitter.com/mlqZSOXJft — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 29, 2021