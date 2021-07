Alerta é válido até o próximo sábado (31), ondas podem ter 4 metros - Divulgação

Alerta é válido até o próximo sábado (31), ondas podem ter 4 metrosDivulgação

Publicado 28/07/2021 11:59 | Atualizado 28/07/2021 12:02

Rio - Os termômetros na cidade do Rio já começaram a alertar sobre a frente fria que chegou à cidade nesta quarta-feira. Ainda durante a madrugada, a ventania assustou os cariocas e a previsão é de que isso se repita nas próximas noites. As temperaturas ficam entre 13°C e 23°C, segundo o Climatempo. Já nesta quinta, a previsão é de sol com pancadas de chuva, muitas nuvens a tarde e a noite com tempo firma. A máxima será de 18°C e a mínima de 11°C.

O dia mais frio será nesta sexta-feira, com mínima prevista de 9ºC e máxima de 20ºC, com céu nublado. O sábado será de sol, mas pancadas de chuva durante a manhã e tempo nublado a tarde. No domingo não chove, o sol aparece entre nuvens, com mínima de 10ºC e máxima de 22ºC. A partir de segunda, o tempo começa a mudar, e não há mais previsão de chuva para a próxima semana. A máxima prevista é de 23ºC e a mínima 17ºC.

Publicidade

BOLSÃO D'ÁGUA | R. HUMAITÁ: Comlurb atua em bolsão d'água na via, altura da r. Fonte da Saudade.#temporj pic.twitter.com/9QdqKwly7L — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 28, 2021

O Centro de Operações Rio informou que rajadas de ventos fortes foram registradas em diversos bairros da capital, principalmente na Zona Oeste a na Zona Sul. Na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, uma árvore caiu. No Forte de Copacabana, houve registros de rajadas de até 72 km/h. O Centro de Operações Rio informou que rajadas de ventos fortes foram registradas em diversos bairros da capital, principalmente na Zona Oeste a na Zona Sul. Na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, uma árvore caiu. No Forte de Copacabana, houve registros de rajadas de até 72 km/h.

A Marinha do Brasil emitiu um novo aviso de ressaca informando que ondas podem chegar até 4 metros de altura na orla do Rio até as 9h de sábado (31). As recomendações da prefeitura são para evitar esportes ou banho de mar, pedalar na orla, mirantes ou beira de mar, não resgatar vítimas de afogamento e navegação de pescadores.

Publicidade

A Comlurb já atua em alguns pontos da cidade com bolsão d'água na via. Equipes estão na Rua Humaitá, na altura da Rua Fonte da Saudade; na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema; na Rua Visconde de Ouro Preto, no sentido Copacabana; na Rua Tonelero altura da Rua Siqueira Campos; na Rua Ataulfo de Paiva, altura da Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon.



Segundo o Alerta Rio, um núcleo de chuva se desloca em direção à Baía de Guanabara, com redução da chuva na Rocinha e Vidigal. Na Urca, Copacabana e Laranjeiras, a chuva é moderada com previsão de redução na próxima hora.

Um dos pontos mais afetados pelo frio que chega ao estado é a Serra da Mantiqueira, no Parque Nacional de Itatiaia. Segundo o Climatempo, a chance de nevasca é real apesar de ficar restrita à área, localizada a 2.791 metros de altitude.