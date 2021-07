Rio pode registrar chuva e vento forte - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 28/07/2021 07:13 | Atualizado 28/07/2021 07:38

Rio - A madrugada desta quarta-feira (28) foi de ventania e a previsão é de que isso pode voltar a se repetir nas próximas noites, com a chegada de uma frente fria ao Rio . Segundo o Centro de Operações Rio, rajadas de ventos fortes foram registradas em diversos bairros da capital, principalmente na Zona Oeste a na Zona Sul. Na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, uma árvore caiu. No Forte de Copacabana, houve registros de rajadas de até 72 km/h.

No início da madrugada, o Centro de Operações Rio registrou ventos de 72 km/h no Forte de Copacabana, de 61,2 km/h na Marambaia e de 55,1 km/h em Jacarepaguá, todos no nível de 'vento forte', o segundo maior na escala do Alerta Rio.

Moradores apontaram ventania também em outros bairros. "Aqui na Ilha do Governador está ventando demais, levando até susto com o barulho do vento", disse uma seguidora. "Muito vento no Grajaú. Muitas cadeiras de plástico e outras coisas voando nas varandas. Um perigo!", comentou outra. Uma árvore caiu na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana. Equipes da Comlurb retiraram a árvore por volta das 3h.

COPACABANA | queda de árvore ocupa uma faixa da Rua Hilário de Gouveia, na altura da 12° DP. Comlurb no local. #zonasul pic.twitter.com/HQSFcRjfnE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 28, 2021

As recomendações da prefeitura em períodos de ventos fortes são: não ficar embaixo de árvores ou de coberturas metálicas; não praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar; não passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes e escadas; fechar as janelas, basculantes e portas de armários; fechar o registro de gás da casa; tomar cuidado com o uso de velas, em caso de falta de luz.