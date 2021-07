Igor tem 14 anotações criminais por furto de bicicleta e já havia sido preso em 2018 pelo crime - Reprodução

Publicado 28/07/2021 07:29

Rio - A primeira audiência de instrução e julgamento de Igor Martins Pinheiro, de 22 anos , acusado de roubar a bicicleta elétrica do casal Mariana Spinelli e Tomás de Oliveira foi marcada para o dia 25 de agosto, às 16h40 por determinação da juíza Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, da 40ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O veículo, avaliado em R$ 8 mil, foi levado no dia 12 de junho deste ano quando estava estacionado em frente ao Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio.

Igor já é conhecido pela polícia por praticar diversos furtos na região. Ele está preso preventivamente desde o dia 17 de junho, após ser reconhecido por imagens de câmeras de segurança na área do shopping. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ele já teve dois pedidos negados para revogação de sua prisão preventiva. De acordo com a denúncia, os objetos furtados eram vendidos em sites na internet. Na ocasião em que ocorreu o furto, Mariana Spinelli, dona da bicicleta, e Tomás Oliveira, namorado da jovem , foram filmados abordando o professor de surfe Matheus Ribeiro e alegaram que a bicicleta usada pelo jovem seria roubada. Matheus, que é negro, aguardava pela namorada na porta do shopping com uma bicicleta semelhante a que fora levada por Igor momentos antes. Ele negou o fato e mostrou fotos antigas dele com a bicicleta do mesmo modelo. Matheus, então, passou a filmar a discussão com o casal e postou o vídeo nas redes sociais.Para a audiência de instrução e julgamento foi solicitada a presença de Igor e de testemunhas como os policiais civis que o abordaram, Mariana Spinelli, Tomás Oliveira, entre outros.