Ator ganhou fama ao dublar uma penca de personagens amados pela criançada - Reprodução

Ator ganhou fama ao dublar uma penca de personagens amados pela criançadaReprodução

Publicado 28/07/2021 07:18

fotogaleria Rio - O corpo do ator, humorista e dublador Orlando Drummond, que ficou famoso pelo personagem 'Seu Peru', da 'Escolinha do Professor Raimundo' nos anos 90 na Globo, será velado e cremado nesta quarta-feira (28) no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações da administração do cemitério, o velório começa às 12h e a cremação está marcada para as 14h30.



Publicidade

"Eu continuo o mesmo garoto que sempre fui, com alegria e amor da minha família. Me sinto privilegiado! Sou um homem de hábitos simples e de uma rotina bastante normal, nada especial", declarou, na ocasião. O ator será lembrado por seu atuação impecável como Seu Peru, além de ter dublado personagens de desenho animados como Scooby-Doo, Popeye e o Vingador.

Publicidade

Em entrevista à Revista Quem, Orlando contou que Drummond parou de interagir e também de se alimentar a partir do sábado (25). "Ele começou a apagar, não reconhecia mais ninguém, não interagia e parou de comer. Estava só no soro. Estamos aqui ao redor da minha mãe, minha irmã, meu cunhado e eu. Meu filho e meu sobrinho estão viajando e tentando antecipar o voo para o Rio. A família está toda reunida", explicou.

Publicidade

O filho do ator afirmou que a família estava esperando pela morte do artista. "A gente estava preferindo que isso ocorresse porque meu pai estava sofrendo muito, estava piorando e respondendo cada vez menos. Do último sábado para cá, ele já não se alimentava, nem respondia mais a ninguém", completou Orlando.

Drummond recebeu várias homenagens de artistas, políticos, times de futebol e influenciadores através das redes sociais. O ator, humorista e dublador deixa um legado incrível. O carioca entrou para o Guinness Book, o livro do recordes, por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos, além de contribuir com dublagens de Alf ETeimoso, Gargamel, Popeye e Vingador. Seu personagem mais marcante da TV é "Seu Peru", criado em 1952 para o embrião da Escolinha comandada por Chico Anysio ainda como programa de rádio.