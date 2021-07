Bombeiros socorrem vítimas de acidente com caminhão da Comlurb no Anil, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Bombeiros socorrem vítimas de acidente com caminhão da Comlurb no Anil, Zona Oeste do Rio Reprodução

Publicado 31/07/2021 09:32 | Atualizado 31/07/2021 10:44

Rio - Um caminhão da Comlurb tombou na madrugada deste sábado (31), deixando duas vítimas feridas. O acidente aconteceu na altura da Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, 898, no Anil, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



Gilson Santos, de 40 anos, e Inácio de Sousa, de 34, foram as duas vítimas do acidente. Ambos receberam os primeiros socorros pelos bombeiros e levados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os dois trabalhavam para a Comlurb, um era motorista e segue internado, o outro era gari e recebeu alta.



O trânsito na via até a manhã deste sábado estava parcialmente interditado na região próxima à Escola Poeta Mário Quintana. Técnicos da CET-Rio estão no local coordenando esquema de tráfego.

Em nota, a Comlurb lamentou o acidente: "a Comlurb lamenta profundamente o acidente e está acompanhando desde o primeiro momento e dando todo suporte necessário aos envolvidos".