Policiais da UPP Salgueiro trocam tiros com suspeitos - Foto: Whatsapp O DIA

Publicado 31/07/2021 20:49 | Atualizado 31/07/2021 21:23

Rio - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, na tarde deste sábado, no Morro do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte. As vítimas foram levadas para o Hospital Federal do Andaraí, no mesmo bairro. Foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, quatro carregadores e drogas. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Salgueiro foram atacados a tiros durante o patrulhamento na comunidade. Após o fim da troca de tiros, os PMs encontraram três homens armados caídos. Os agentes também socorreram uma adolescente, que foi ferida na perna.