Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 01/08/2021 17:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.032.320 casos confirmados e 59.298 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 481 novos casos e 29 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,74%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 961.341 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 60,0%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 37,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 24 pessoas e a de enfermaria, 9.

Vacinação no Complexo da Maré

Em quatro dias, a vacinação em massa contra a covid-19 alcançou 33.774 moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, dos 33 a 18 anos, de acordo com a ONG Redes da Maré e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) . A imunização se estendeu por todas as 16 comunidades do Complexo, que é o primeiro conjunto de favelas do Brasil a ter vacinação em massa.A campanha, que começou na quinta-feira (29), é uma parceria da ONG com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa será usada como estudo para a Fiocruz, que vai mapear o impacto da vacinação na população da Maré. A pesquisa vai avaliar a efetividade da vacina; a ocorrência de eventos adversos pós-vacinais nos imunizados; a transmissão e circulação de diferentes variantes e a dinâmica epidemiológica do coronavírus no Complexo da Maré.