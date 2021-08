Policiais foram alertados via rádio sobre uma dupla em uma motocicleta assaltando pedestres - Daniel Castelo Branco

Policiais foram alertados via rádio sobre uma dupla em uma motocicleta assaltando pedestresDaniel Castelo Branco

Publicado 01/08/2021 17:18 | Atualizado 01/08/2021 17:20

Rio - Um homem foi preso na manhã deste domingo (1) suspeito de praticar roubos nas imediações da Avenida Ayrton Senna, na Zona Oeste do Rio. Policiais militares do 31º BPM (Barra da Tijuca) e da Operação Barra Presente foram alertados via rádio sobre uma dupla em uma motocicleta assaltando pedestres próxima ao shopping Via Parque.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de bicicleta do Segurança Presente estava em patrulhamento na via, na altura do condomínio Alfa Barra, quando viu os dois homens com as características informadas via rádio, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade. Os agentes deram ordem de parada, mas a dupla tentou fugir, arremessando uma pistola para o canteiro lateral da pista.

Publicidade

Ainda segundo a PM, um cerco foi montado na Avenida Ayrton Senna, na altura do Aerotown, e as equipes conseguiram prender o garupa. O homem que conduzia a moto conseguiu fugir pela contramão da via. A pistola, que foi encontrada, era um simulacro. O garupa foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e foi reconhecido por um casal de turistas sírios.

Também neste domingo, policiais do Recreio Presente prenderam três homens por crime ambiental. O caso aconteceu na Rua Crispim Laranjeira, quando o grupo estava transportando uma bandeira de balão. Após revista, a equipe achou um balão ao lado de um veículo. O trio foi conduzido para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).