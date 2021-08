Prisão foi feita pelo programa Bairro Seguro - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 01/08/2021 15:41

Rio - A Polícia Militar prendeu cinco pessoas no último sábado (31) após um assalto a pessoas que estavam em um estabelecimento comercial, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por equipes do programa Bairro Seguro do 31º BPM (Barra da Tijuca).

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos tentaram fugir após o assalto, que ocorreu na Avenida Érico Veríssimo, escalando uma área comercial. Em seguida, eles tentaram se esconder em um banheiro de outro estabelecimento, mas acabaram presos. Os pertences das vítimas foram recuperados. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).