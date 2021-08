Polícia Militar, a CET-Rio e Guarda Municipal atuam em Copacabana - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 01/08/2021 12:05 | Atualizado 01/08/2021 16:35

Rio - Apoiadores de presidente Jair Bolsonaro se reúnem neste domingo (1) em uma manifestação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, e na Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana, que pede a adoção do voto impresso, a partir das próximas eleições, que acontecem em 2022. Nas redes sociais, os manifestantes alegam que o modelo é auditável e também pedem a realização da contagem pública dos votos.

Mesmo com a pandemia de covid-19, os manifestantes provocam aglomeração durante o ato. O maioria dos apoiadores do presidente não usa máscara de proteção para evitar o contágio pela doença. No Rio e em Niterói, o uso do equipamento de proteção individual (EPI) é obrigatório. A liberação da utilização da máscara acontece em 15 de novembro na capital fluminense , mantendo a obrigatoriedade nos transportes públicos e unidades de saúde. Já em Niterói, não há previsão para a liberação. Manifestantes se reúnem em ato pró-Bolsonaro nas praias de Copacabana e Icaraí

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pedem adoção do voto impresso e contagem pública nas próximas eleições



Crédito: Fabio Costa/ Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/uuKP96IIIn — Jornal O Dia (@jornalodia) August 1, 2021

O ato, que conta com três carros de som, ocupa uma área de lazer na Avenida Atlântica e interdita a Rua Miguel Lemos, na altura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A CET-Rio e Guarda Municipal atuam no local. Equipes do 19º BPM (Copacabana) acompanham a manifestação. Pelo Twitter, a Polícia Militar também informou que acompanha a ação em Icaraí. A Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT) e a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Ordem Pública de Niterói estão monitorando o ato em Icaraí. O desvio do trânsito é feito pela Rua Ator Paulo Gustavo com Rua Otávio Carneiro.