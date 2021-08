Subprefeitura chegou ao garimpo ilegal após denúncia - Divulgação/Subprefeitura da Grande Tijuca

Publicado 01/08/2021 13:48

Rio - Um garimpo ilegal foi interditado neste sábado (31), no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, pela Subprefeitura da Grande Tijuca. O local estava em funcionamento atrás do hipermercado Carrefour que estava desativado, na Rua Conde de Bonfim. Após uma denúncia, o subprefeito Wagner Coe acionou as polícias Civil e Militar, além da Defesa Civil.

"Assim que recebi a denúncia, acionei imediatamente a 19ª Delegacia de Polícia e o 6º Batalhão da Polícia Militar. Após constatação do fato e da existência de garimpo no local, levei a Defesa Civil e procedemos com a imediata interdição do lugar, para posteriormente providenciar a retirada dos garimpeiros do local”, explicou o subprefeito.

Após vistoria, a subprefeitura identificou mais de 100 homens garimpando pregos de chumbo no local, por conta própria. A ação também identificou o início de construções irregulares na Rua Agostinho, na mesma região. As escavações estão próximas a uma torre e a uma fornalha, com risco iminente de desabamento. O terreno está abandonado há cerca de 16 anos e já abrigou as tradicionais fábricas da Brahma e da Souza Cruz.