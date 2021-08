Confira a programação de vacinação contra covid-19 na sua cidade - Divulgação

Publicado 01/08/2021 11:45 | Atualizado 01/08/2021 11:57

Rio - A campanha de vacinação segue avançando no Rio de Janeiro e a cidade já alcançou 75% da população adulta imunizada com a primeira dose, e 33,6% com o esquema completo. O calendário desta semana não terá nenhum dia de repescagem e pessoas de 32 anos podem comparecer na segunda-feira (2).



Até sábado (7), o município do Rio de Janeiro pretende vacinar pessoas de até 27 anos. Serão atendidas pessoas de uma idade por dia. Na terça (3), serão chamadas as de 31 anos, na quarta (4), 30, e assim por diante.



Até o momento, foram aplicadas 3,8 milhões de vacinas para a primeira dose e 1,7 milhões para a segunda injeção ou dose única. Os efeitos da vacinação já são sentidos e, nos últimos sete dias, a cidade teve uma queda brusca na média móvel de casos confirmados da covid-19, mas as medidas de proteção continuam valendo e foram prorrogadas até o dia 9 de agosto.



Confira o calendário na Região Metropolitana



O município de Japeri foi o primeiro da Baixada Fluminense a oferecer a vacina para todos os maiores de 18 anos desde 26 de julho. Qualquer pessoa adulta pode comparecer nos postos para receber a sua primeira dose de segunda a sexta, nos horários entre 9h até 16h.



Em São Gonçalo, a vacinação segue acontecendo também para maiores de 18 anos em dez pontos diferentes. Grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca podem comparecer para receber a segunda dose do imunizante da Pfizer.



Em Niterói, o morador que preferir pode realizar o seu agendamento prévio para seu dia de comparecimento nos postos. O calendário desta semana contempla pessoas de 27 anos na segunda (2), a mesma idade na terça (3) e 26 na quarta-feira (4).



Em Duque de Caxias, a cidade segue vacinando mesmo neste domingo. Pessoas de 25 anos ou mais podem comparecer para receber a sua primeira dose.

No município de Nova Iguaçu, todos os dias da semana terão repescagem em conjunto com a chamada do dia. Entre 8h30 e 16h30 podem comparecer pessoas de 32 anos ou mais de segunda (2) até quarta (4). Em seguida, quem tiver 31 anos pode se imunizar quinta (5) e sexta (6). No sábado só é permitido a segunda dose.