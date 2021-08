75ª DP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Rio - Um homem foi ferido, na noite deste sábado, durante troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também em São Gonçalo, e se encontra fora de perigo. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram atingidos enquanto estavam patrulhando a Rua Expedicionário Américo Fernando, no Engenho do Roçado. Os PMs apreenderam uma pistola, um carregador, quatro munições, um rádio transmissor, além de farta quantidade de drogas. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).