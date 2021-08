125ª DP (São Pedro da Aldeia) - Foto: Divulgação

Publicado 01/08/2021 15:48

Rio - Dois homens suspeitos de estelionato foram presos em flagrante, neste sábado, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos. Eles foram encontrados em um clube usado para fazer a inscrição das vítimas em um falso curso profissionalizante de operador de máquinas pesadas que custava entre R$ 750 e R$ 1.500, de acordo com a forma de pagamento. A identidade deles não foi divulgada.

De acordo com as investigações da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), o recrutamento de interessados era feito pelas redes sociais. Os golpistas diziam que o valor da inscrição seria revertido para a manutenção e suporte pedagógico de uma segunda empresa. Na verdade, o dinheiro seria repassado para um terceiro estabelecimento. Todas as empresas envolvidas ficam em São Paulo.

Em sites de reclamação, cerca de 40 pessoas se identificam como vítimas do esquema criminoso, mas estima-se que o número seja bem maior. As vítimas dizem que não concluíram o curso por diversos motivos, como erros da plataforma e a não realização das aulas práticas prometidas pelo curso.

As aulas custariam bem menos do que o praticado pelo mercado para atrair consumidores, o que caracteriza como fraude. Os investigadores acreditam que há um sistema criminoso de venda de falsos cursos ao redor do país.