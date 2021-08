Coordenadoria de Recursos Especiais recebeu 32 viaturas - Foto: Divulgação

Coordenadoria de Recursos Especiais recebeu 32 viaturasFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2021 21:16

Rio - Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) irão instruir agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para cumprir o Termo Aditivo ao Convênio, a PRF doou 32 carros à CORE.

Os delegados Allan Turnowski, Secretário de Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, Sub-Secretário Operacional e Fabricio Oliveira, Coordenador da CORE, estiveram presentes na cerimônia na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Lá, eles assinaram o convênio com o Ministro da Justiça, Anderson Torres, o Diretor Geral da PRF, Silvinei Vasques e o Superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Romulo Silva.