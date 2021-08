Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 31/07/2021 17:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 1.031,839 casos confirmados e 59.269 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.823 novos casos e 159 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,74%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 960.108 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,6%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 31 pessoas e a de enfermaria, 7.

Distribuição de doses

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí retiram os seus lotes a partir das 8h, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. As regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul receberão as vacinas por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar. E para as regiões Noroeste, Norte, Baixada Litorânea e Costa Verde, a distribuição começou a ser feita às 8h por quatro aeronaves, sendo uma do Governo do Estado, uma da Polícia Militar, uma do Corpo de Bombeiros e outra da SES.