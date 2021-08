Incêndio em prédio na Rua Bolívar, no Engenho Novo - Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Incêndio em prédio na Rua Bolívar, no Engenho NovoFoto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 31/07/2021 16:47

Rio - Um incêndio de grandes proporções acontece, desde a manhã deste sábado, em um prédio residencial no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Às 10h47 o quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foi acionado para a ocorrência, que conta com a ajuda de militares dos quartéis do Grajaú, da Tijuca e de São Cristóvão.

Até o momento, duas mulheres foram atendidas pelo socorro por inalação de fumaça. Uma delas foi removida por meios próprios e a outra já foi liberada. As identidades das vítimas não foram informadas.

A secretária da Secretaria de Assistência Social, Laura Carneiro, está no local para coordenar o atendimento das vítimas. A Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Comlurb também foram acionadas para o local. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Bolívar está interditada desde às 11h35 deste sábado. A ocorrência ainda está em andamento.

