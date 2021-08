Vacinação em massa no Complexo da Maré - Robson Moreira / Agência O Dia

Rio - Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, neste sábado, o balanço parcial do mutirão de vacinação do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Nos três dias de imunização contra a covid-19, foram vacinadas 30.426 pessoas de 33 a 18 anos. A imunização em massa será usada como estudo para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que vai mapear o impacto da vacinação na população da Maré.

Nas redes sociais, o secretário Daniel Soranz agradeceu a adesão da população ao mutirão da Prefeitura do Rio. "Cobertura 99,14% do público alvo 33 à 18 anos. Meta alcançada! Super obrigado a todos os voluntários e em especial a população da Maré", comemorou.

Nesta quinta-feira, a Prefeitura do Rio começou a campanha de vacinação em massa de moradores do Complexo da Maré . Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Fundação Oswaldo Cruz e a ONG Redes da Maré, a imunização aconteceu em Clínicas da Família, Centros Municipais de Saúde, Associações de Moradores, escolas e na Vila Olímpica da Maré, e terminou neste sábado.

A pesquisa da Fiocruz vai avaliar a efetividade da vacina, medindo anticorpos e verificando a taxa de proteção direta conferida e a imunidade de rebanho (proteção indireta); a ocorrência de eventos adversos pós-vacinais nos imunizados; a transmissão e circulação de diferentes variantes e a dinâmica epidemiológica do coronavírus no Complexo.