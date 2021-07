Na ação, equipe do GAT apreendeu um fuzil, uma pistola e drogas - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/07/2021 15:26

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos durante um patrulhamento do 7º BPM (São Gonçalo) provocou a morte de três pessoas, na manhã deste sábado (31), no bairro Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão se deparou com um veículo com um grupo fortemente armado na Rua Cesínio de Paiva. Os homens dispararam contra os militares, que revidaram, dando início a uma troca de tiros.

Após o tiroteio, os PMs encontraram três criminosos baleados. Os feridos foram socorridos para o Hospital Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo, mas não resistiram. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e drogas.

Em nota, o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informou que três homens baleados no Complexo do Salgueiro e sem identificação deram entrada na unidade neste sábado, já em óbito. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).