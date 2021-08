1ª DP (Praça Mauá) - Foto: Divulgação

Publicado 31/07/2021 17:03

Rio - Um homem suspeito de roubo seguido de morte foi preso, nesta sexta-feira, no Centro do Rio. Ele foi reconhecido na 1ª DP (Praça Mauá) por uma das vítimas. A identidade dele não foi divulgada.

O crime aconteceu no dia 15 de julho, quando ele teria roubado um telefone celular no Centro do Rio. No momento do crime, o suspeito estaria usando um facão usado para ferir a vítima, que gritou por ajuda. Um vendedor ambulante, identificado como Domingos Ricardo Duque, ouviu o pedido e perseguiu o suspeito, que o feriu com a faca. Levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, ele não resistiu ao ferimento.

Agentes da Polícia Civil utilizaram imagens de câmeras de segurança da região para identificar o suspeito. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.