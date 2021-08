PRF apreendeu uma pistola com kit rajada, três carregadores, munições e maconha - Divulgação/PRF

Publicado 31/07/2021 15:50

Rio - O chefe do tráfico de drogas da comunidade do Chapadão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi preso na manhã deste sábado (31), durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói, logo após a praça do pedágio.

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem parada para um veículo de passeio, que não respeitou e fugiu. Os policiais seguiram o automóvel suspeito, que foi alcançado pela equipe na Alameda São Boaventura, em Niterói, poucos quilômetros à frente.

Nos procedimentos de abordagem, os agentes reconheceram o criminoso, que é foragido da Justiça. A PRF analisou os elementos identificadores do carro, e descobriram que o veículo era roubado. Com o criminoso, foram apreendidos uma pistola Glock calibre 45, com kit rajada, três carregadores, sendo dois alongados, 62 munições e aproximadamente 50 gramas de maconha. O foragido e o material foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária no Centro de Niterói.