Publicado 29/07/2021 14:48

Rio - Policiais rodoviários federais impediram, nesta quinta-feira, um roubo de carga de produtos digitais na BR-101, km 297, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, e prenderam o suspeito do crime, que não teve o nome divulgado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi acionada após receber a informação que um motorista de caminhão teria sido rendido por um criminoso na rodovia e estaria sendo ameaçado.



Ao chegarem no trecho indicado, os policiais abordaram o veículo e viram várias caixas de papelão e o bandido ao lado do motorista, que aparentava bastante nervosismo. Quando percebeu a chegada dos agentes, o suspeito saiu com as mãos na cabeça, rendendo-se.

No interior do veículo, os policiais acharam a arma utilizada no roubo, um revólver calibre .38 e mais 11 munições. O assaltante, arma, munições, veículo e carga foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.