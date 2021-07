Estoque de vacinas no Rio pode acabar se novo lote não for entregue até sábado (31) - Internet

"Deve chegar amanhã (sexta-feira)", afirmou Soranz durante o final da solenidade que marcou a Rio - O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, afirmou na manhã desta quinta-feira (29) que uma nova remessa da vacina contra a covid-19 deve chegar no Rio de Janeiro na sexta-feira (30). Caso as vacinas cheguem, é possível que o calendário não sofra com novas alterações."Deve chegar amanhã (sexta-feira)", afirmou Soranz durante o final da solenidade que marcou a vacinação em massa na Maré

Até o momento, a previsão inicial para a próxima semana é que pessoas de 32 anos possam se vacinar. Se não houver mudanças no calendário, as chamadas vão acompanhar uma idade por dia sem distinção de sexo, sem repescagem e toda a população maior de idade poderá estar imunizada no dia 18 de agosto.



Na quarta-feira, o município do Rio recebeu 291 mil doses , 81 mil para a primeira dose e 210 mil para a segunda.



Hoje (29), no horário da tarde, será dia de repescagem para pessoas com 33 anos. Na sexta (30), será a vez dos homens com 33 anos. No sábado, toda a população com com idade acima de 33 pode se vacinar de 8h até 12h.