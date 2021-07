Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam a foragida da Justiça do Rio Viviane Vieira Toledo - Divulgação

Publicado 29/07/2021 13:59

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam a foragida da Justiça do Rio, identificada como Viviane Vieira Toledo, nesta quinta-feira, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, após informações do setor de inteligência. A criminosa é acusada de tentar entrar com 170g de cocaína, escondidas nas partes íntimas, no Presídio Plácido Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, em 2013, a mando do criminoso Gabriel Pereira da Silva, preso por roubo qualificado.

De acordo com a foragida, ela conheceu Gabriel em uma festa na comunidade de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, no ano anterior. Após o criminoso ter sido preso, mesmo dentro do sistema prisional, conseguiu contato com Viviane, que passou a visitá-lo na prisão. Durante as visitas, Gabriel teria a convencido a entrar na unidade prisional com cocaína e a orientou que encontrasse uma mulher conhecida como 'Tia' na estação de Parada de Lucas, que faria todo o procedimento em Viviane no dia da visita.

Na ocasião, a comparsa de Gabriel foi presa em flagrante, ficou seis meses em regime fechado e passou a responder pelo crime em liberdade. Condenada inicialmente a um ano e nove meses de reclusão, a pena aumentou após um pedido do Ministério Público, passando a quatro anos e dez meses de reclusão. No entanto, Viviane não retornou ao sistema prisional.

Contra ela havia um mandado de prisão de condenação expedido pela 1ª Vara Criminal de Bangu e pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A capturada foi conduzida até a sede da 41ª DP para os procedimentos de formalização de sua prisão e encaminhado ao sistema penal do Estado.