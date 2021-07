Jovem é baleado na Praia de Ipanema - WHATSAPP O DIA

Publicado 25/07/2021 12:57 | Atualizado 25/07/2021 17:37

Rio - Tiros assustaram banhistas na Praia de Ipanema no início da tarde deste domingo (25). Segundo a Polícia Militar, um inspetor da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o suspeito, identificado como André Luiz da Conceição Santos, de 18 anos. Ele foi baleado na região da costela e foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. O caso aconteceu no Posto 8, na altura da rua Gomes Carneiro.

Segundo relatos, o inspetor de folga caminhava com a esposa e os dois filhos pelo calçadão quando André Luiz teria puxado seu cordão pelas costas. Ao se virar, o homem teria percebido que o suspeito ameaçou sacar uma arma, e então disparou contra o jovem, que caiu na areia.

O jovem suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto em estado grave. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon).

Uma banhista que estava no local afirma que se assustou com a correria. "Eu estava deitada tomando sol, vi as pessoas correndo e vi gente dizendo que teve tiro. Corri também, não ouvi barulho porque estava de fone de ouvido. Depois que a confusão acalmou, voltei pro lugar onde eu estava pra procurar meu chinelo e fui em direção ao calçadão pra ir embora. Aí, vi que o menino estava baleado na areia".