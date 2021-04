Guilherme caiu em hotel Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 17:09 | Atualizado 02/04/2021 18:46

Rio - O delegado Felipe Santoro, de 13ªDP (Ipanema) pediu a interdição do L'Homme de Rio Boutique Hotel, em Ipanema, Zona Sul do Rio, para averiguar a morte do jovem Guilherme Lara de Barros Brito, de 21 anos. Segundo a Polícia Civil, o rapaz teria caído em uma ribanceira, que fica próxima à piscina, durante uma festa clandestina realizada no último sábado (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado para o local às 2h11, e o rapaz foi encontrado em uma ribanceira. Guilherme teria caído de uma altura de cerca de 15 metros de altura. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, em estado grave. Ele foi transferido para o Hospital barra D'or, mas não resistiu e morreu na unidade.

Ainda segundo o delegado Felipe Santoro, as imagens do circuito interno de segurança do hotel também estão sendo analisadas e testemunhas estão sendo ouvidas. A unidade também irá investigar a festa clandestina que desobedeceu as determinações dos decretos de recesso sanitário na cidade do Rio durante o período de enfrentamento à covid-19. Os envolvidos também irão responder pelo crime de infração da medida, previsto no artigo 268 do Código Penal.

Procurado, o L'Homme de Rio Boutique Hotel não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria.