Mulher dopou e estuprou o ex-namorado Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 19:16 | Atualizado 14/04/2021 19:40

Rio - Uma garota de programa foi presa nesta quarta-feira (14), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, acusada de dopar e estuprar o ex-namorado, um empresário. O caso aconteceu no último dia 12, mas a vítima só procurou a 13ª DP (Ipanema) dias depois. O crime teria acontecido porque a mulher não aceitava o fim do relacionamento.



O delegado Felipe Santoro decretou a prisão temporária de Lídia Nayara de Azevedo pelos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, o homem relatou que foi convidado por Lídia a ir até a casa dela, onde foi dopado e, sem poder se defender, acabou sendo abusado pela ex-namorada, que filmou a ação.



Publicidade

A vítima só soube do que havia acontecido horas depois, quando acordou e foi informado por sua mãe de que Lídia enviou fotos e vídeos do estupro para ela. Agentes da 13ª DP, além de prender a mulher, também apreenderam os dispositivos eletrônicos usados para divulgar as imagens.



Na delegacia, foi descoberto que ela tinha uma ficha criminal extensa, com anotações por uma tentativa de homicídio e por roubo a transeunte. A ocorrência foi registrada e Lídia foi encaminhada à audiência de custódia.