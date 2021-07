Rua Uranos - REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

Publicado 29/07/2021 13:46

Rio - Equipes do Batalhão da Polícia Militar da Maré impediram um assalto a uma agência bancária na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Uranos, em Ramos, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, criminosos chegaram a fazer reféns no estabelecimento.

Os assaltantes chegaram por volta das 9h30 na agência do banco e anunciaram o assalto. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu frustrar o roubo. Dois criminosos foram presos e duas pistolas foram apreendidas.

#22BPM frustra roubo a agência bancária em Ramos, na Zona Norte da cidade.

Dois criminosos foram presos e duas pistolas apreendidas.

Graças à ação rápida do batalhão da Maré, todos os funcionários saíram ilesos.

Ocorrência em andamento.#PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/ybQDbINDqE — @pmerj (@PMERJ) July 29, 2021

A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).

